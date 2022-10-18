Polisten kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması

Erzincan il ve ilçelerinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, polis ekiplerince “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması, Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinde de gerçekleştirildi.

Uygulamada; 14 ekiple birlikte 36 (kıraathane, internet kafe, iddia bayi) kontrol edilerek ve 671 kişinin sorgulaması yapıldı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.