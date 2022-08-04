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Polisler Kur’an kursunda eğitim gören çocuklara bilgilendirmede bulundu

Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kur’an kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular.

ERZİNCAN 04.08.2022, 12:13
Polisler Kur’an kursunda eğitim gören çocuklara bilgilendirmede bulundu

Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kur’an kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Bilal Habeşi Camii Kur’an kursunda eğitim gören 150 öğrenciye güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılarak çocuklara hediye dağıtıldı.

Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla düzenlenen seminerde, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülen hizmetler çocukların anlayacağı şekilde ve yaş düzeyine uygun bir biçimde anlatılırken, gerçekleştirilen eğitimde, trafik ekipleri de çocuklara trafikte uyması gereken kuralları tekrar hatırlattı.

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