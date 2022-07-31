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Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular

Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kuran kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular.

ERZİNCAN 31.07.2022, 01:03
Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular

Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kuran kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular.

Ergenekon Mahallesinde bulunan Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Ergenekon Camii Kur’an kursunda eğitim gören 70 öğrenciye; güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında polisler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla birebir iletişim kurarak hediye dağıttı. Ayrıca Kur’an kursu öğrencileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ve polislerle birlikte oyun ve sportif etkinlikler yaptılar.

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