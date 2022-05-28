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Polisler çocuklarla çocuk oldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

ERZİNCAN 28.05.2022, 14:57
Polisler çocuklarla çocuk oldu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli çocuklara yönelik, merkeze bağlı Demirkent Arı Parkında uçurtma etkinliği düzenledi. Demirkent TOKİ Ortaokulu bünyesinde eğitim gören anaokulu öğrencileriyle buluşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, birlikte uçurtma uçurarak güzel vakit geçirip öğrenci ve velileri bilgilendirdi. Büyük heyecan yaşayan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, uçurtma şenliğine yoğun ilgi gösteren minik öğrencilerin aileleri etkinliği yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman zaman bu tür etkinliklerle çocuklarla buluşup birlikte güzel zaman geçirdiklerini ve ulaşabildikleri her çocuğa bire bir ulaşmak istediklerini kaydetti.

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