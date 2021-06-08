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Polis memuru kansere yenik düştü

Erzincan’da görev yapan 40 yaşındaki polis memuru geçirdiği akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

ERZİNCAN 08.06.2021, 09:25
Polis memuru kansere yenik düştü

Erzincan’da görev yapan 40 yaşındaki polis memuru geçirdiği akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Bali 3 aya yakındır Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mücadele ettiği kansere yenildi. Evli, 2 çocuğu ve eşi hamile olan polis memuru Ahmet Bali’nin ölümü ailesini ve meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Bali’nin cenazesi memleketi Erzurum’un Aziziye ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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