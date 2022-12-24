Polis ekiplerinden özel öğrencilere makrome örgü ve süsleme kursu

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince "ÇOGEP Bir Yürek Bir Umut" projesi çerçevesinde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan 16-24 yaş aralığındaki 15 özel öğrenciye makrome örgü ile süsleme kursu açtı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencileri suçtan korumak, uzaklaştırmak ve sosyalleşip hayata hazırlanmalarına katkı sağlamalı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan 16-24 yaş grubu 15 özel öğrenciye makrome örgü ile süsleme kursu açtı.

“ÇOGEP Bir Yürek Bir Umut Projesi Ne Hedeflemektedir?”

Proje ile ilgili açıklama da ise şu bilgilere yer verildi;

“İlimiz dâhilinde ikamet eden çocuk ve gençler arasından 07-24 yaş grubunda bulunan suça sürüklenmiş ya da suça karışma eğilimi olan, sosyal dışlanmaya maruz kalmış, toplumsal bütünleşmeye dâhil olmakta yeterli donanıma sahip olmayan, ekonomik olarak geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli aileye sahip olan, aile içi şiddet mağduru ya da parçalanmış aileye sahip olan çocuk ve gençler proje ana hedef grubuna alınarak çocuk ve gençler ile engelli bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesi, bu çerçevede kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma, kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına, iş gücü piyasasına dâhil edilmesi ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukları azaltma amacıyla 2022 yılında Erzincan ilimiz dâhilinde uygulanmak üzere hazırlanan “Bir Yürek Bir Umut” isimli proje çerçevesinde hedef grubunda bulunan çocuk ve gençlere yönelik “koruma, önleme ve destekleme” amaçlı tedbirlerin yaşama geçirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile müşterek çalışma yapılacaktır.”