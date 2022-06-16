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Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

Erzincan’da polis ekipleri, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

ERZİNCAN 16.06.2022, 12:16
Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

Erzincan’da polis ekipleri, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Halitpaşa Mahallesi Sılbıslı Salih Caddesi üzerine kurulan semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlara (Kadın Destek Uygulaması) KADES hakkında bilgilendirdi. Pazar yerindeki kadınlara da tek tek bilgi veren polis ekipleri, semt pazarında yaptığı çalışmada KADES hakkında tanıtım broşürü dağıtarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmede bulunarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgi paylaştı.

Ayrıca, polis ekipleri tarafından pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık hakkında da bilgilendirme yapılarak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan broşür ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne ait iletişim bilgileri bulunan kartvizit dağıtıldı.

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