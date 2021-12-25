Polis ekipleri özel öğrencilerle bir araya geldi

Erzincan’da bulunan özel gereksinimli öğrenciler, polisler ile bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri ziyaret edilerek eğlenceli vakit geçirildi. Program çerçevesinde oyunlar oynanırken toplum destekli polisler öğrencilerle doyasıya eğlendi. Polisler ekipleri tarafından öğrencilere boyama kitabı ve anahtarlık hediye edilerek bilgilendirmeler yapıldı. Engelli bireylere polisi sevdirmek, onlara sosyal yaşamlarında ve ihtiyaç duydukları her alanda polisin güler yüzüyle daima yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyan çocukların aldıkları hediyelerle yüzleri güldü.

Öte yandan okul yönetimi ve öğretmenler bu etkinliğe polisin katılım sağladığı için çok memnun olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler. Ekipler ise sorumluluk çerçevesinde bu tür farkındalık faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.