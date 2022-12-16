Polis ekipleri öğrencilere bağlama hediye etti

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince; "ÇOGEP Bir Yürek Bir Umut" projesi çerçevesinde 15 lise öğrencisinin hobi edinip, faydasız, zararlı çevre ve alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağlamak amacıyla bağlama kursu düzenlenerek bağlama hediye edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencileri suçtan korumak ve uzaklaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde bulunan 15 lise öğrencisine bağlama alınarak kurs açıldı. Yapılan proje dahilinde hobi amaçlı bağlama çalmaya gelen liseli öğrenciler çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

‘ÇOGEP Bir Yürek Bir Umut Projesi nedir?’

Proje ile ilgili açıklama da ise şu bilgilere yer verildi;

“İlimiz dâhilinde ikamet eden çocuk ve gençler arasından 7-24 yaş grubunda bulunan suça sürüklenmiş ya da suça karışma eğilimi olan, sosyal dışlanmaya maruz kalmış, toplumsal bütünleşmeye dâhil olmakta yeterli donanıma sahip olmayan, ekonomik olarak geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli aileye sahip olan, aile içi şiddet mağduru ya da parçalanmış aileye sahip olan çocuk ve gençler proje ana hedef grubuna alınarak çocuk ve gençler ile engelli bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesi, bu çerçevede kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine uygulanmak üzere hazırlanan “Bir Yürek Bir Umut” isimli proje çerçevesinde hedef grubunda bulunan çocuk ve gençlere yönelik “koruma, önleme ve destekleme katkıda bulunma, kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına, iş gücü piyasasına dâhil edilmesi ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukları azaltma amacıyla 2022 yılında Erzincan ilimiz dâhilinde” amaçlı tedbirlerin yaşama geçirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile müşterek çalışma yapılacaktır”