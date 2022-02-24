PKK’nın korkulu rüyası: ‘Fıratlar’

Erzincan’da ‘Fıratlar’ olarak bilinen komandolar, Munzur ve Mercan dağlarında terör örgütü PKK’ya geçit vermiyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ’Fıratlar’ olarak tanınan Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığının timleri, Munzur ve Mercan dağlarında, zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK’ya geçit vermiyor. Vatandaşların huzur ve güvenliği için göreve her daim hazır olan Fıratlar, karla kaplı dağlarda 7 gün 24 saat eğitim ve tatbikatlara devam ediyor. Komandolar, Refahiye ilçesi Dumanlı yaylası Harımılar mevkiinde icra ettikleri tatbikata; 1 PAMİT unsuru, 1 köpek unsuru, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli 2 komando timi, 2 TTZA (Vuran aracı) , 2 TTZA ( Kirpi) aracı katıldı. Bölgede komando timleri, taktik motorlu intikal, yaklaşma yürüyüşü, arazi araması ve mağara operasyonu gerçekleştirdi. Fıratlar timi senaryo gereği, arazi arama ve taraması yaparak bomba imha uzmanı köpeklerle toprağın altına saklanmış erzakları çıkardı ve terör örgütü PKK’nın olduğu bilinen mağaralara operasyon düzenledi.

Komando timleri, 2 metreyi bulan karlı dağlarda gerçekleştirdikleri tatbikatı, Komando Andı’nı okuyarak sonlandırdı.