“Pıtırcık” adlı çocuk oyunu izleyicilerden tam not aldı

Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sahnelenen “Pıtırcık” çocuk oyunu izleyicilerden beğeni topladı.

Gülümsemenin ve pozitif yaşamanın bir palyaçonun anıları ile dile getirildiği oyunda ünlü sanatçı Barış Manço’nun “Adam olacak çocuk” oyunu ile geçmişe yolculuk yapan “Pıtırcık” oyunu ara tatili sanatsal etkinliklerle değerlendiren çocukları bir araya getirdi. Derleme ve yönetmenliğini Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Funda Birol’un yaptığı “Pıtırcık” oyununda 7 -15 yaş arası Eymen Ovayurt, Melike Azra Tan, Akif Kağan Saltabaş, Zeynep Erva Yılmaz, Fatmanur Kale, Emine Güney, Ecren Köksal, Neva Emel Karagöz isimli çocuklar sahne aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında sahnelenen oyun, çocuklar tarafından beğeni ve dikkatle izlendi.

Oyunu çocuklarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Bekir Aksun, kültürel etkinliklere devam edeceklerini dile getirerek, “Çocuk tiyatrolarıyla Erzincan’da ki bütün çocuklarımızı ve ailelerini buluşturduk. Şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gayret ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz.” dedi.