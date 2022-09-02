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PFDK’dan 24Erzincanspor’a 16 bin TL para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında stadın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 24Erzincanspor’a 16 bin TL para cezası kesti.
ERZİNCAN 02.09.2022, 09:36
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında stadın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 24Erzincanspor’a 16 bin TL para cezası kesti.
PFDK’nın 01.09.2022 tarih ve 6 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. 24Erzincanspor kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 24Erzincanspor kulübünün, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
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