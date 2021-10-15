PFDK’dan 24 Erzincanspor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 24 Erzincanspor’a Kırşehir Belediyespor maçıyla ilgili ceza kesti.

PFDK’nın 14 Ekim 2021 tarih ve 16 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Buna göre, 24 Erzincanspor kulübü teknik sorumlusu Erman Kılıç’ın, 10 Ekim 2021 tarihinde oynanan 24 Erzincanspor- Kırşehir Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 24 Erzincanspor kulübü antrenörü Ertuğrul Arslan’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan 24 Erzincansporlu Sefa Akgün’de Uşakspor müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart onanması üzerine 2 resmi müsabakada forma giyemeyecek.