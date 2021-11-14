Pazarda mantar cep yaktı

Erzincan’ın en büyük semt pazarı olan Cumartesi Pazarı yenilendi, açılışı yapılan Kapalı Halk Pazarında en pahalı ürün mantar oldu. Kilosu 25 TL’ye satılan mantar vatandaşların cebini yaktı.

Hava sıcaklıklarının bir hayli düştüğü Erzincan’da vatandaşlar haftalık alışverişini yapmak için Kapalı Halk Pazarına akın etti. Yaz döneminde fiyatlarındaki uygunluk nedeniyle kilo kilo alınan sebze ve meyvelerde havaların soğumasıyla birlikte fiyat artışı görüldü. Kapalı halk pazarında, yerli ürünlerin yerini sera ürünleri alırken, pazarda mantarın fiyatı dikkat çekti. Kilosu 25 TL olan mantarı, kilosu 15 TL olan sivri biber takip etti.

Halk pazarında diğer sebze fiyatları, sarımsak 20 TL, brokoli ve patlıcan 10 TL, karalahana 7 TL, domates, salatalık, marul, havuç, pırasa ve turp 5 TL, lahana 4 TL, patates 3.50 TL’den alıcı buldu. Meyve fiyatları ise üzüm 15 TL, muz 10 TL, portakal 8 TL, nar 7.50 TL, Ayva 5 TL olarak satışa sunuldu.

Tezgâhlarda yerini alan balık çeşitlerinde ise fiyatlar şu şekilde;

Hamsi ve istavrit, 15 TL, mezgit ve palamut 25 TL, somon 45 TL, çupra ve levrek 55 TL, Norveç somon balığı ise 90 TL.