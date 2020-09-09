Parmağı çelik tele sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu

Erzincan’da parmağını çelik tele sıkıştıran vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Erzincan merkezde meydana gelen olayda, bir vatandaş parmağını bahçedeki çelik tele sıkıştırdı. Bunun üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri makasla çelik teli keserek vatandaşın parmağını kurtardı.