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Parmağı çelik tele sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu
PARMAĞI ÇELİK TELE SIKIŞAN VATANDAŞIN YARDIMINA İTFAİYE KOŞTU
ERZİNCAN 09.09.2020, 11:11
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Erzincan’da parmağını çelik tele sıkıştıran vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Erzincan merkezde meydana gelen olayda, bir vatandaş parmağını bahçedeki çelik tele sıkıştırdı. Bunun üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri makasla çelik teli keserek vatandaşın parmağını kurtardı.
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