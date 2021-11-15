Park ve yeşil alanlar yenileniyor

Erzincan Belediyesi kent genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkları hem kötü görüntülerden arındırıyor hem de daha sağlıklı ve konforlu hale getiriyor. Mevcut parkların bakımını düzenli olarak yapan ekipler kente yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Çocukların ve ailelerin sosyalleşerek eğlenceli vakit geçirmek adına yoğun olarak kullandıkları parklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından elden geçirilerek yenilenmeye devam ediyor. Ekipler tüm parklarda programlı olarak oyun gruplarının bakım ve onarımı, bankların tadilatı gibi çalışmaları yapıyor. Bakımdan geçen parklar güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kente modern parklar kazandırmaya devam ediyor. Yeşil alanları geniş, yeni kent ekipmanlarının yer aldığı parklarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 mahallede 3 parkın daha yapım ve revizyon işlemlerini tamamladı. Mimar Sinan ve Başbağlar Mahallelerinde yapılan parklarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları, çocuk oyun grubu, dış mekan spor aletleri ve kent mobilyaları yerleştirildi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Erzincan’ımıza modern görünümlü, yeşili bol, oyun gruplarının ve spor aletlerinin yer aldığı parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Bulduğumuz her alanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza huzurla, güvenle oynayabilecekleri, yetişkinlerin de bir araya gelebilecekleri yeni sosyal alanlar oluşturuyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz yeni parklar yaparken, eskiyenleri de yeniliyor. Daha yeşil ve modern bir Erzincan için çalışmalarımız devam edecek." dedi.