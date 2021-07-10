(Özel) Türkiye’de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan bahçe yediuyuru Erzincan’da ilk kez görüntülendi

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bir kişi arıların bakımını yaptığı sırada sincaba benzer bir canlıyı fark etti. Yapılan incelemeler sonunda sincaba benzeyen hayvanın halk arasında Hasancık olarak da bilinen ve ender rastlanan yediuyur olduğu anlaşıldı. Türkiye’de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan bahçe yediuyuru Erzincan’da ilk kez görüntülenmiş oldu.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Kalecik köyünde çiftçilik yapan Cemal Gümüş, arılarının günlük bakımıyla uğraşırken, elektrik çitlerinin su almaması için koyduğu plastiği kaldırırken, altından daha önce hiç görmediği bir canlıyla karşılaştı. Hayvanın fotoğraflarını telefonuyla çeken Gümüş, “Başta sincap sandım, dikkatli bakınca sincap olmadığını, fareye hiç benzemediğini gördüm. Köydeki yaşlılara da fotoğrafları gösterdim, kimse daha önce böyle bir hayvan görmediğini söylediler. Birkaç arkadaşa fotoğrafları gönderdim. Hayvanın ismini, türünü merak ediyoruz” dedi.

Fotoğraflar üzerinden yapılan araştırmada sincaba benzeyen hayvanın halk arasında Hasancık olarak da bilinen ve ender rastlanan yediuyur olduğu anlaşıldı.

Bahçe yediuyurunun sağlıklı habitatların belirteç bir türü olduğunu belirten ilgili uzmanlar, hayvan hakkında şu bilgileri verdi:

“Yediuyur nadir bir tür. Hektar başına 2 veya 3 birey bulunmakta. Halk tarafından sincaba benzetilmesi doğal. Her iki canlının kuyrukları karıştırılmalarına neden olabiliyor. Yılın 7 ayını kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bitki tohumlarıyla ve küçük böceklerle besleniyorlar. Bu sayede böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutuyorlar. Tohumlarla beslendikleri içinde tohumların farklı yerlere taşınmasında, bir nevi bitkilerin yayılışında da önemli rol oynuyorlar. Ayrıca yırtıcı türlerin de besin kaynaklarını oluşturuyorlar”