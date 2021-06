(ÖZEL) Sağlık savaşçıları “Psikososyal Destek Hatları” ile her alanda vatandaşın yanında oluyor

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Erzincan’da da korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sahada her türlü mücadele yapılırken, psikososyal destek hattıyla da vatandaşların kaygı ve streslerini en aza indirmek için canla başla mücadele ediliyor.

Erzincan’da, Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için Sağlık Bakanlığının talimatıyla, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Psikososyal Destek Hattı ile özellikle sağlık çalışanlarını ve Covid-19 pozitif olan vatandaşları psikiyatrist hekim koordinesinde, 4 sosyal hizmet uzmanı, 2 psikolog ve 1 çocuk gelişimci ile kurulan yaklaşık 10 kişilik bir ekiple hem Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi hem de Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde arıyor ve ihtiyaçları konusunda çözümler bulunuyor.

Öte yandan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi ve Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, pandemi sürecinin başlarında da yerel düzeyde Erzincanlı vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sağlamaya başlamıştı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu karara istinaden İl Sağlık Müdürlüklerinde Psikososyal Destek Birimleri kuruldu. Psikososyal destek personeli, pandemik influenza hakkında farkındalık eğitimleri alarak pandemiden etkilenen başta sağlık personeli olmak üzere tüm çalışanlara kriz yönetimi, stres yönetimi, öz bakım gibi konularda elektronik ortam üzerinden bilgilendirici çalışmalar yapıldı. Salgının ilk başladığı zamanlarda, özellikle yurtdışından getirilen vatandaşların 14 gün karantinada tutulacağı yurtlarda ve incinebilir gruplarla özel güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Covid-19 ile mücadele döneminde gebelerin, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç çocuğu olan bireylerin de tespiti ve sorunlarına yönelik psikososyal destek hizmeti bu alanda sağlanıyor. Halkın öfke, korku ve stresini en aza indirilebilmek için kurumsal hatlar ve kitle iletişim araçların üzerinden psikososyal destek hizmeti sunuluyor. Pandemik influenza döneminde etkilenenlerin normal hayata uyum sağlaması için baş etme becerilerini geliştirmek amacıyla planlamaları yaparak gerekli mesleki çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yüz yüze görüşme yapılamayan bu süreçte bireylerin yaşamış olduğu zorluklarla mücadelesinde, ‘Psikososyal Destek Hatları’ aracılığıyla yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışan sağlık çaşanları, pandeminin ilk başından itibaren en az 3 bin 500 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladı. En çok görüşme ise 19-25 ve 26-40 yaş gruplarındaki bireylerle gerçekleştirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan ve sürecin başından itibaren yakından ilgilenen Rabia Damla Hüseyinoğlu, “Psikososyal Destek Hattı kurduk biz pandeminin başından itibaren. Sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza kurumsal hatlar üzerinden destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların psikososyal desteğe ihtiyacı olabildiğini düşündüğümüz için, bu dönemde yüz yüze görüşme de yapamıyoruz, bu sebeple hatlar aracılığıyla bireylere ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek çocuklar, gerekse yaşlılar, kadınlar, dezavantajlı bireylere ve tüm gruplara hizmet sunuyoruz.” dedi.

Korona virüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin ailelerine yas danışmanlığı yaparak cenazelerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Hüseyinoğlu, “Bu dönemde yas danışmanlığı yapıyoruz. Covid-19 sebebiyle ya da diğer sebeplerle yakınlarını kaybetmiş olan bireylere ve evde kaldıkları için çocukların teknoloji bağımlısı olmamaları için ailelerine aktivite önerilerinde bulunuyoruz. Ebeveynlere çocuklarıyla evde zaman geçirecekleri dilimde aktivite önerilerinde bulunuyoruz. Çünkü çocuklar, evet hastalığa yakalanmamak bizim öncelikli hedefimiz ama biz onların teknoloji bağımlısı olmalarını da istemiyoruz. Bu noktada ailelerin bizlere geri dönüşleri oluyor. Aynı zamanda hem biz yardımcı olmaya çalışıyoruz hem de diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirmelerde bulunuyoruz. Bireylere mümkün olduğunca en yüksek yardımı ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Pandemi sürecinin başından itibaren yaklaşık 3 bin 500 kişiye hizmet verdiklerini belirten Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gülşah Taş, “Pandeminin en başından beri sahada ki tüm işi koordine ediyoruz burada. Aynı anda bu işlerimizden biri de Psikosoyal Destek Hattı’nı koordine etmek. Psikosoyal Destek Hattı 2020 yılının Mart ayından itibaren öncelikli hedefi sağlık çalışanları olmak üzere hizmet vermeye başladı. Başlangıcı, bu departmanı kurarken psikiyatri uzmanımızın koordinatörlüğünde, tüm psikolog arkadaşlarımız ve sosyal çalışmacılarımız ile hizmet içi bir eğitim planladık. Daha sonra ilk anda sağlık çalışanlarımıza, ancak pandeminin seyri doğrultusunda, bunu da göz önünde bulundurarak pozitif tanı almış vakalara ve bu vakaların temaslarına ulaşmaya çalışıyoruz. Her sorulana cevap vermeye çalışıyoruz. İnsan sosyal bir varlık, sosyal olarak oldukça zor bir dönemden geçiyor. Hem PCR pozitifliği gösteren vakalarımız hem dışarıda bu hastalığa yakalanmamış ancak destek vermek durumunda kalan tüm personelimiz, her birinin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzden kuruldu bu departman. Pandeminin başından beri tüm yaş gruplarına, genç, yaşlı, erişkin ortalama 3 bin 500 kişiye hizmet verdik. Pandeminin seyri sırasında çokça değişti bizim yaklaşımlarımız. Yine pandeminin bize getirdiği seyir doğrultusunda çalışmalarımızı planlayacağız ve aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

İletişime geçilen vatandaşlardan sosyal desteğe en çok kadınların ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu dönemde sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarının hepsine destek hattı tanıtılarak ihtiyaç duydukları her an arayabileceklerini ve ne tür hizmet verildiği anlatıldı. Covid-19 test sonucu pozitif ve Covid-19 temaslısı olan bireyleri karantina sürecinin başlangıcından itibaren arayarak destek hattının tanıtıldığı ve sosyal desteğe ihtiyacı olduğunda her zaman arayabilecekleri ifade ediliyor. Yakınlarını kaybedenlerin yas sürecinde düzenli görüşmelerle destek olmaya çalışılıyor.

Vatandaşların kaygı durumlarını, stresörleri tespit edilerek gerekli mesleki müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Psikososyal Destek Hatları aktif hizmet vermeye devam ederken hizmet numaraları ise, “0446 224 10 69, 0446 226 58 13, 0446 226 58 24” şeklindedir.