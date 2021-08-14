(Özel) Raybüsün çarpması sonucu yaralanan yavru dağ keçisi DKMP’de koruma altına alındı

Erzincan-Divriği arası raybüs seferi esnasına trenin çarpması sonucu yaralanan yavru dağ keçisini makinist trene alarak tedavi ettirmek üzere Erzincan’a getirip Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü personellerine teslim etti.

Erzincan - Divriği arası sefer yapan raybüsün İliç ilçesi Güllübağ mevkiinde trenin önüne aniden yavru dağ keçisi çıktı. Durmak için fren yapan makinist duramayarak dağ keçisine çarptı. Ayağından yaralanan dağ keçisini orada bırakmak istemeyen hayvan sever makinist Selahattin Sarıkaya dağ keçisini trene alarak Erzincan’a getirip tedavi ettirmek için yetkilere teslim etti.

“Duyarsız kalmadı trene aldı“

33 yıllık makinist Selahattin Sarıkaya, “Sefer esnasında aniden raylara annesi ile birlikte yavru dağ keçisi çıktı. Çarpmamak için fren yapsam da yavru keçi yaralandı. Aşağıya inip baktığımda ayağından yaralanmıştı. Yaralı bir şekilde bırakamadım. Hemen trene bindirdim, su ve süt vermemle birlikte kendine geldi. Daha sonra Erzincan’a kadar trenle yolculuk yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğünden gelen arkadaşlara teslim ettim” diye konuştu.

“Sağlık durumu iyi doğaya bırakılacak”

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürü Kadir Kahraman ise “Arkadaşlarımız yaralı dağ keçisini teslim aldıktan sonra hemen tedavisine başladık. Şu an sağlık durumu iyi tamamen iyileştikten sonra ait olduğu doğaya serbest bırakılacak” diye konuştu.