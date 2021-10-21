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(Özel) Öğretim üyesi Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Aygır Gölüne serbest dalış yaptı

Erzincan’da Öğretim Üyesi Mert Elverici, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence (Keşiş) Dağlarının 2 bin 700 rakımında bulunan ve Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Aygır Gölüne serbest dalış yaptı. Elverici, dalışıyla göldeki canlı popülasyonunu gözlemleyerek çevre temizliği yaptı.

ERZİNCAN 21.10.2021, 08:15
(Özel) Öğretim üyesi Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Aygır Gölüne serbest dalış yaptı

Erzincan’da Öğretim Üyesi Mert Elverici, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence (Keşiş) Dağlarının 2 bin 700 rakımında bulunan ve Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Aygır Gölüne serbest dalış yaptı. Elverici, dalışıyla göldeki canlı popülasyonunu gözlemleyerek çevre temizliği yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mert Elverici, 2 bin 700 rakımda bulunan Aygır Gölündeki canlı popülasyonu gözlemlemek için serbest dalış gerçekleştirdi. Göle dalış yapıp su altı kamerasıyla fotoğraf ve videolar çeken Elverici, gökkuşağı alabalıklarına denk geldi.

Su altındaki flora ve faunası da görüntüleyen Dr. Mert Elverici, göle gelişigüzel atılan naylon, kutu, olta gibi pislikleri de sudan çıkararak temizlik yaptı.

Dr. Elverici, “Göldeki canlı popülasyonunu merak ediyorduk. Gökkuşağı alabalıkları bu gölde varlıklarını sürdürüyor. Gölün içerisine atılmış kutu, naylon gibi atıkları temizledim.” dedi.

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