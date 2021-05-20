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Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde ‘Fırat Kalkanı’ harekât bölgesine uğurlandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde ‘Fırat Kalkanı’ harekât bölgesine uğurlandı.

ERZİNCAN 20.05.2021, 11:09
Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde ‘Fırat Kalkanı’ harekât bölgesine uğurlandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde ‘Fırat Kalkanı’ harekât bölgesine uğurlandı.

Özel Harekât Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen uğurlama töreninde yapılan duaların ardından yakınları ile vedalaşan Özel Harekât polisleri, operasyon bölgesine doğru yola çıkarken duygu dolu anlar yaşandı.

Gerçekleşen törene Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ile polislerin aileleri katıldı.
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