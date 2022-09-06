Erzincan’da futbol maçlarında görev alacak özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü eğitim salonunda, 2022/2023 futbol lig sezonu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor’un müsabakalarında görev alacak olan özel güvenlik görevlilerine; özel güvenlik hukuku, toplumsal olaylara müdahale ve kitle psikolojisi, güvenlik sistem ve cihazları eğitimleri verildi.