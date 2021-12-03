Özel çocukların trenle masalsı yolculuğu

Erzincan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Engelsiz Tren” Projesi ile engelli çocuklara tren gezisi organize edildi.

Trenle Erzincan’ın ilçesi Kemah ve İliç’e doğru masalsı bir yolculuk yapmak isteyen 33 özel çocuk Erzincan Tren Garında buluştu. Trenin hareket saatine kadar çeşitli etkinliklerle hoş vakit geçiren çocuklar, mehteran takımının konseriyle eğlendi. Mehteran takımında mehterbaşının yerine geçen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Trenle yolculuk yapacaklarından oldukça mutlu olduklarını ifade eden çocuklar güne özel olarak hazırlanan palyaçolar ile bol bol fotoğraf çekildi.

Düzenlenen etkinlikle memnun olduğunu dile getiren Veli Yasemin Akpınar, çocukların engelli olduğu için eğlenecek fazla alan bulamadıklarını ifade ederek teşekkür etti.

Özel Eğitim Öğretmeni Funda Bozkurt ise “Valiliğimizin düzenlediği bu projede öğrencilerimiz çok mutlu. Çok güzel bir proje, emeklerine, ellerine sağlık. Erzincan’dan İliç ilçesine doğru yolculuğumuz başlayacak. Yolculuk esnasında çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize mutlu bir gün yaşatacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde tüm engellilerin gününü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas tren garına gelerek çocuklarla bir süre sohbet etti. Trenin hareket saatinin gelmesiyle birlikte trende yerlerini alan çocuklara Vali Makas eşlik etti. Çocuklara iyi yolculuklar dileyen Makas Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle ilgili konuşma gerçekleştirdi. Makas, “33 engelli evladımızı velileri ile birlikte değişik bir gün olması ve farkındalığın gösterilmesi bağlamında trenle Kemah, İliç seferine gönderiyoruz. Çocuklara görsel bir şölen sunacağız inşallah. Kanyonlarıyla, Fırat’ıyla ve tarihi varlıklarıyla kanyonları gezecekler. Trende gönüllü arkadaşlarımız da var. Palyaçosundan saz üstatlarına kadar eğlenceli bir yolculuk geçirecekler. İstiyoruz ki onlara yaşama sevincini daha fazla verebilelim. En büyük engelin yüreklerde ki engel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onların yüreğinde hiçbir engel olmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Onlara güzel bir gün yaşatmak bizim mutluluğumuz olacak” ifadelerini kullandı.

Vali Makas’ın komutuyla hareket eden trenle çocukların masalsı yolculuğu başladı.