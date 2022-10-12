Otomobilin motorunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Olay, Erzincan Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Harun A. yönetiminde ki 06 EB 2091 plakalı aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanın yoğunlaşmasıyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren sürücü kendi imkanlarıyla çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracın motor bölümüne müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.