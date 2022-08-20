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Otomobilin camını kıran ayı araç içerisinde bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu

Erzincan’da yaşanan ilginç olayda ayı otomobilin camını kırarak araç içerisinde bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu.

ERZİNCAN 20.08.2022, 07:19
Otomobilin camını kıran ayı araç içerisinde bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu

Erzincan’da yaşanan ilginç olayda ayı otomobilin camını kırarak araç içerisinde bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu.

Erzincan Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya haftalık yiyeceğini aracın gittiği yere kadar götürdükten sonra orda otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı. Sabah yayladan atlarla otomobildeki yiyecekleri götürmek için geri gelen Gündoğdu, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gece otomobildeki yiyeceklerin kokusunu alan ayı, aracın camını kırarak yiyeceklerin bir kısmını yedi. Araçta da maddi hasar oluşturan ayı, otomobilin koltuklarını, aynasını, ön panjuru parçaladı.

Turabi Gündoğdu, “Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım” dedi.

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