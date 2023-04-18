Otobüs arızalanınca yolcular yolda kaldı

İstanbul’dan Ağrı’ya giden yolcu otobüsü, Erzincan’ın Tercan ilçesinde yolda kaldı. Uzun süre mağdur olan yolcuların yardımına kaymakamlık görevlileri yetişti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Van istikametine seyir halindeki yolcu otobüsünün lastiği Erzincan - Erzurum kara yolu Tercan ilçesine 2 kilometre kala patladı. Sürücü patlat lastikle yola devam ederek Tercan ilçesine bu şekilde geldi. Lastiğin bir süre sonra değiştirilmesinin ardından bu seferde otobüs motor kısmından arıza yaptı. Arızanın giderilmesini bekleyen yolcular ile firma yetkilileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yolda 10 saatten fazla mağdur kaldıklarını belirten yolcuların yardımına polisler ve Tercan Kaymakamlığı görevlileri yetişti.

Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı ve Tercan İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı’nın girişimleri sonucu yolcular daha fazla mağduriyet yaşamadan tahsis edilen araçlarla Ağrı’ya gönderildi.

Otobüs sürücüsüne kapasitesinin üstünde yolcu taşımadan ve uygun lastik kullanmadığından ceza kesilerek araç trafik ekiplerince bağlandı.