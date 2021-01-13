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Otlukbeli’de fırtına çatıları uçurdu
Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu enerji nakil hatlarına zarar verdi.
ERZİNCAN 13.01.2021, 14:02
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Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu enerji nakil hatlarına zarar verdi.
Otlukbeli ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, enerji nakil hatlarında teller koptu, çatılar uçtu. İlçe merkezinde bugün öğle saatlerinde etkili olan ve saatte hızı 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar bazı elektrik direklerinin zarar görmesine, ağaçların devrilmesine, birkaç evinde çatısının uçmasına neden oldu.İlçede yaşanan olumsuzlukta herhangi can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.
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