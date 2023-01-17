Otlukbeli Kaymakamlığından Özdağ’ın tweetine yönelik açıklama

Erzincan’ın Otlukbeli Kaymakamlığınca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın bugün sosyal medya hesabından paylaştığı tweete yönelik açıklama yapılarak iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

Özdağ bugün öğe saatlerinde yaptığı paylaşımda, “Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi kaymakamı (söz konusu kaymakam görevden ayrıldı) 1 ay önce muhtarlar ile yaptığı toplantıda sığınmacıların köy nüfusuna kaydını istemiş. Muhtarlar itiraz etmişler. Sıra köylere mi geldi? Anadolu’yu işgal ettiriyorsunuz.” ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin Otlukbeli Kaymakamlığından şu açıklama yapıldı:

“1. 17.01.2023 tarihinde sosyal medyada paylaşılan “sığınmacıların nüfusa kaydedilmesi” iddiasını taşıyan tweet ile alakalı olarak bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

2. Otlukbeli ilçemizde önceki kaymakam Temmuz 2022’de görevden ayrılmış olup, mevcut kaymakam ise Ağustos 2022’de göreve başlamıştır. Dolayısıyla söz konusu iddiada eski kaymakamın 1 ay önce bir toplantı yapmış olduğu belirtilse de bu mümkün değildir.

3. Ayrıca Türk vatandaşı olmayan hiç kimsenin Türk nüfus kütüğüne kaydedilmesi mümkün olmayıp iddia tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.”