Ot yangınında güvercinler telef oldu

Erzincan’da boş arsada çıkan ot yangınında kuş damında bulunan güvercinler telef oldu.

Olay, saat 03.21 sıralarında Erzincan merkez İnönü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş arsada bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken boş arsada bulunan üç adet kuş damındaki güvercinler dumandan etkilenerek telef oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.