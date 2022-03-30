banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti

Onlarca ülkeden üyesi bulunan Cittaslow ağına Kemaliye’de dâhil oldu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi sakin şehir anlamına gelen Cittaslow ağına alındı.

ERZİNCAN 30.03.2022, 10:41
Onlarca ülkeden üyesi bulunan Cittaslow ağına Kemaliye’de dâhil oldu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi sakin şehir anlamına gelen Cittaslow ağına alındı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, şu bilgilere yer verdi:

“Cittaslow Kemaliye’mize hayırlı olsun. 30 Nisan 2021 tarihinde Unesco dünya kültür mirası geçici listesine giren ilçemiz hem doğal hem de kültürel kriterleri ile dünyanın ender kentlerinden biridir. Uluslararası sakin şehirler ağına girmek üzere yaptığımız başvuru ve hazırladığımız dosya yapılan toplantıda kabul görmüş ve Cittaslow ağına alınmıştır. Kemaliye 30 ülkeden 281 kentin bulunduğu ağa dahil olmuş ve uluslararası bir tescili daha kazanmıştır.

Cittaslow’un amacı, dünyada kendi kimliğini koruyan, yıkıcı ve tehlikeli küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentleri bir araya getirmek dünyaya örnek sunmaktır. Bu özel kentler yönetilirken doğal değerlerine, gelenek ve göreneklerine, yerel mimarisine, yemeklerine, müziğine, zanaat ve esnafına sahip çıkmasına, birliğin üye kentleri için kabul edilen kriterler vasıtasıyla sağlanması hedeflenmektedir. Dünyada sadece belirli kriterleri sağlayan özel yerler bu ağa katılabilir.

Kemaliye’mizin Cittaslow’a girmesi ile tüm dünyada tanınan 281 kent Türkiye’den 21 kent ile beraber ilgi odağı olacak, bilgilendirme, planlama ve çeşitli etkinlikler planlanacaktır.

Kemaliye’miz Cittaslow kentleri içerisinde katkı sağlayacak ve dünyada daha çok tanınan bilinen ve ziyaret edilen bir şehir olacaktır. Bu süreç içerisinde Cittaslow ekibine, belediye personelimize ve meclis üyelerimize, ilgili tüm birimlere teşekkür ederim.”

“Onlarca ülkeden üyesi bulunan Cittaslow ağına Kemaliye’de dâhil oldu”

1926’da Malatya’ya bağlı olan Kemaliye, 1938 yılında Erzincan iline bağlandı. Geçmişte Eğin olarak bilinen ilçenin adı Mustafa Kemal’in adından esinlenerek Kemaliye’ye çevrildi.

Keban Baraj Gölü kıyısında, oldukça etkileyici bir vadinin içinde bulunan Kemaliye, günümüzde geleneksel yöre mimarisini ve dokusunu büyük ölçüde korumakta. Kemaliye, Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın ikinci büyük karanlık kanyonuna sahip. Karanlık kanyon yerli turistler tarafından pek bilinmese de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Karanlık Kanyon’da 2008 yılından beride Uluslararası Doğa Sporlarından base jumping atlayışları yapılıyor. Bu sayede ilçe özellikle yaz aylarında turistleri çekmeyi başarıyor.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, “Meyvelerle dolu, bağ bahçe bir kasaba” diye bahsettiği Kemaliye, aynı zamanda Eğin halıcılığı ile ünlü. Her yıl ilçede halı festivali düzenleniyor. Dünyaca ünlü Eğin halıcılığı ise öğretilmeye ve yeniden geliştirilmeye çalışılıyor.

İlçe aynı zamanda evleriyle de ünlü. Kemaliye evleri dünya kültür mirası listesinde yer alıyor. İlçede aynı zamanda pek çok tarihi alan var; Endiçi Kalesi, Roma Mezarlığı, Pigan Kalıntıları, Hasgel Kalıntıları, Arsanias Kalıntıları, Topkapı Kalesi, Orta Camii, Kadıgölü, Ala Mağarası, Ocak Köyü.

İlçenin arazisi tarıma elverişli olmadığı için, halk ise küçükbaş hayvancılık ve arıcılıkla geçimini sağlıyor. İlçenin gelişmesi ve büyük oranda kalkınması ise elbette turizme bağlı. Uzun zamandır turizmi geliştirmeye çalışan ilçe sakinleri 3 yıldır Cittaslow ağına girebilmek için 54 kriteri yerine getirmeye çalışıyordu. Cittaslow, 1999’da İtalya’da tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve huzur getirmediği, insanların farklı bir yaşam biçimi aramaları fikriyle ortaya çıkan bir ağ.

Küreselleşmenin etkisiyle şehirler hızlı çalışılan, hızlı yaşanılan ve üretmekten çok tüketen, kendi kendine yetmeyen yaşam alanları haline gelmesi; bu yaşam tarzı modern insanda depresyon, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra; kentleri de sürdürülemez hale getirmesi sonucu ortaya çıktı Cittaslow.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19