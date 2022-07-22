Ömer Parmaksızoğlu Caddesi yenilendi

Erzincan Belediyesi, şehir genelinde daha konforlu ve güvenli ulaşım için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ulaşımda alternatif yollar kazandırma, yol genişletme, yol bakım onarım ve asfalt çalışmaları ile vatandaşlara konforlu yaşam sunmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi’nde yer alan ve yoğun şekilde kullanılan Ömer Parmaksızoğlu Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları dahilinde caddeye önemli bir dokunuş yaparak bölgeye yeni bir güzergâh kazandırdı. Vatandaşların uzun süredir yenileme çalışmalarını beklediği 300 metre uzunluğunda olan caddede, 6 metre olan yol genişliği 12 metreye çıkarıldı. Geri çekilen duvarların tekrar örüldüğü caddede kaldırımlar da yenilenerek daha konforlu ve kullanışlı hale getirildi. Çalışmaların son kısmında toplamda 600 ton asfalt serim işlemi tamamlanarak cadde vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Alternatif yol çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Başkan Aksun; "Erzincan’ımızın ulaşım ağına güç katmak ve vatandaşlarımıza alternatif yollar sunmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ömer Parmaksızoğlu Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarını tamamlayarak bölgeye yeni güzergâh kazandırdık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.