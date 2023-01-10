Okul önlerinde polis denetimi

Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Son olarak yapılan denetimlerde, Erzincan Anadolu Lisesi, Erzincan Fen Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Okul çevresinde bulunan 8 iş yeri, 84 araç, 5 park-bahçe denetlenerek 146 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca, 3 araç sürücüsüne 2 bin 338 TL trafik idari para cezası uygulandı.