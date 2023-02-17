Erzincan’da 8 yaşındaki Ecemnaz Karadağ ve 10 yaşındaki Efecan Karadağ kardeşler okul harçlıklarını depremzedelere bağışladılar.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına, Erzincan Zeynep Mustafa Han İlkokulu’nda okuyan 4. sınıf öğrencisi Efecan Karadağ ve 3. Sınıf öğrencisi Ecemnaz Karadağ isimli kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri okul harçlıklarını bağış yapmak üzere Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı’ya teslim ettiler.

Arabacı ile görüşen kardeşler, yaklaşık üç aydır kumbaralarında biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışlamak istediler. Vali Vekili Arabacı öğrencilerin bu anlamlı bağışlarını kabul ederek, Valilik deprem bağış hesabına aktarılması talimatını verdi. Öğrencilere ve öğrenci velilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, öğrencilere başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Esmek ile öğrencilerin babası Mustafa Karadağ’da eşlik ettiler.