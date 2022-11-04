Okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Bu çerçevede ekipler, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Fen Lisesi ve Erzincan Anadolu Lisesi’nin önü ve çevresinde uygulama ve denetim yaptı. Okul çevresinde bulunan 9 iş yeri, 2 park-bahçe, 1 metruk bina denetlenerek, 117 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken denetimlerin yıl boyu devam edeceği bildirildi.