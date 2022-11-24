‘Öğretmenler Günü’nü hatıra ormanına fidan dikerek kutladılar

Erzincan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Öğretmenler Hatıra Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirildi.

Önceki yıllarda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde oluşturulan Öğretmenler Hatıra Ormanı’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 200 çeşitli ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen fidan dikim törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Kaplanoğlu, Gül Celal Toraman MTAL okul yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

İlk fidanı dikerek can suyunu veren Aziz Gün, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, dikilen fidanların öğretmenler için oluşturulan hatıra ormanının daha büyük ve çok daha güzel bir ormana vesile olmasını temenni etti.