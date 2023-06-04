Öğrencilerden Bisiklet Günü etkinliği

Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde bisiklet turu düzenlediler. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program hakkında bilgi veren Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu, bisiklet turu etkinliğini her yıl düzenlediklerini belirtti. Velilerin de büyük ilgi gösterdiklerini ifade eden Parmaksızoğlu, “Öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte okulumuzdan başlattığımız bisiklet turu yaklaşık 4 kilometrelik bir güzergah ile Erzincan Belediyesinin önünde bulunan Atatürk büstü önünde sona erdi. Bisiklet turumuza katılan herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Okul Müdürü Ahmet Sağsöz ise yaptığı açıklamada, bu etkinliğin, bisiklet kullanımını sadece bir ulaşım aracı olarak görmeyip yaşam biçimi olarak görülmesine katkı sunmasını temenni ederek, etkinliği düzenleyen 3/A sınıfı öğretmeni Nermin Parmaksıoğlu ve öğrencilere teşekkür etti.