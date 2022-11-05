Öğrenci pansiyonlarının sorumlu idarecileriyle toplantı yapıldı

Erzincan’da öğrencilerin kaldığı okul pansiyonlarının sorumlu idarecileri ile toplantı yapıldı.

Erzincan İl Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci pansiyonlarıyla ilgili izleme ve değerlendirmeler yapmak üzere toplantı gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Ortaöğretim Şube Müdürü Hasan Güneş başkanlığında, öğrenci pansiyonu bulunan okulların sorumlu müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda; pansiyonda öğrenim gören öğrencilerin yemekhane, yatakhane ve barınma gibi genel ihtiyaç bölümlerinin hijyenik ve temiz tutulması, pansiyonların ev ortamına dönüştürülmesi ve öğrencilerin kitap okumalarını sağlamak, pansiyonda kalan öğrencilere verilen uyum eğitimi, pansiyon işleri ve ortaöğretim kurumlarında sıkça karşılaşılan öğrenci işleri, pansiyonlarda ki etkinlik çalışmalarının artırılarak öğrencilerin farklı yeteneklerinin keşfetmelerinin sağlanması için çalışmalar yürütülmesi ile ilgili konular ele alındı. Pansiyon nöbetlerinde vazife alan belletmen öğretmenlerin katılımı ile hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ele alınan önemli gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.