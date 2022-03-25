Öğrenci pansiyonlarından sorumlu idarecilerle toplantı yapıldı

Erzincan’da öğrencilerin kaldığı okul pansiyonlarının sorumlu idarecileri ile toplantı yapıldı.

Milli Egemenlik Anadolu Lisesi pansiyonunda yapılan toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında pansiyonlardan sorumlu şube müdürü ve merkezde bulunan pansiyonların sorumlu idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci pansiyonlarının daha güvenli konforlu ve yaşanabilir mekânlar olması için bir dizi kararlar alındı. Pansiyonların genel doluluk oranı ve kapasiteleri, pansiyonlarda çıkarılan yemek çeşitliliği, her iki haftada bir pansiyonlarda sosyal- kültürel gezi, müzik ve benzeri etkinlikler yapılması, pansiyonlarda spor ve aktivite alanlarının oluşturulması iş güvenliği ve pandemi konusunda gerekli tedbirlerin alınması, dışarıdan gelen misafirlerin pansiyonlara yerleştirilmesi durumu ele alındı. Ayrıca 2021 yılının ekim ayında yapılan Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı’nın tavsiye kararları doğrultusunda, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak planlama ile rehber öğretmenlerin zaman zaman pansiyonlara ziyaretleri konusu ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, pansiyon idarecilerine ve okul müdürlerine pansiyonlar konusunda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür etti.