Odunlukta bıçakla hayatına son verdi

Erzincan merkez Ilıdere köyünde bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen genç adam evinin odunluğunda bıçakla boğazını keserek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ilıdere (Kıtmana) köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve bekar olan 27 yaşındaki C.A.Ş. hava almak için evden çıktı. Bir süre sonra tedirgin olan ve C.A.Ş.’den haber alamayan ailesi aramaya başladı. Arama çalışmaları sonucu C.A.Ş’nin cesedi kendilerine ait odunlukta bulundu.

Yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından C.A.Ş’nin cesedi, otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ilıdere köyü muhtarı olayın C.A.Ş.’nin boğazını bıçakla keserek kendi hayatına son verdiğini belirterek cenazesinin yarın köy mezarlığında toprağa verileceğini kaydetti.