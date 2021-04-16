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Odabaş’tan Kaymakam Çelik’e ziyaret

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret etti.

ERZİNCAN 16.04.2021, 08:55
Odabaş’tan Kaymakam Çelik’e ziyaret

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’a Hakim Fatih Taşdemir ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tahir Taşdemir eşlik etti.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’a teşekkürlerini iletti.
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