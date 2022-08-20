Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde Obezite Merkezi hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığına bağlı 6400 hastaneden sadece 17’sinde bulunan merkez Erzincan’da hizmete girdi. Obezite Merkezinin tanıtımı amacıyla düzenlenen programa Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Prof. Dr. Emin Murat Akbaş, Endokrinoloji doktorları, diyetisyenler ve hastalar katıldı.

Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Nergis Akbaş, Prof. Dr. Emin Murat Akbaş, Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin merkez hakkında bilgi verdiler.

Obezite Merkezinde sorumlu hekimlerle birlikte, 2 diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire, yaşam koçu ve halkla ilişkiler birimlerinin yer aldığı ve uygulanan tedavi sürecinde hastaların sağlıklı ve kontrollü olarak kilo verdikleri belirtildi.