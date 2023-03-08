Nurdağı’nda cansiperane görev yapan Esra hemşire o anları anlattı

Türkiye’de 11 ilde yıkıma neden Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye göreve koşan ve 156 saat sonra enkazdan 9 yaşındaki çocuğun sağ olarak çıkarılmasına büyük katkı sağlayan sağlık çalışanlarından hemşire Esra Aydemir, o anları İHA muhabirine anlattı.

Asrın felaketinde can kurtarmak için adeta zamanla yarışıp cansiperane görev yapan sağlıkçılardan sadece birisi olan Esra Aydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde deprem bölgesinde hafızasına kazınan o anları İhlas Haber Ajansı muhabiriyle paylaştı.

Çöken bir binanın enkazının önünde sırt sırta yaslanan yaşlı bir çiftin o anki fotoğrafının gözlerinin önünden gitmediğini kaydeden Aydemir, “Oturdukları ev çöktüğü için dayanacak bir duvarları kalmamıştı. Yaşlı çift omuz omuza vererek yaşanan acı olayı sessizce izleyip birbirlerine duvar oldu. Bu andan çok etkilendim” dedi.

Yoğun Bakım Biriminde sorumlu olarak görev yaptığını ve 6 şubat günü yaşanan depremin hemen ardından ekip arkadaşlarıyla birlikte bölgeye hareket ettiklerini ifade eden Esra Aydemir, “Deprem sırasında hastanede supervisor olarak nöbetçiydim. Depremi hissettiğim anda UMKE ekibi olarak direk iletişime geçip koordine olarak 6 şubat saat 06.00’da bölgeye doğru yola çıktık. Gaziantep Nurdağı bize verilen görev yeriydi. Bölgeye giderken yolda ikinci depremi yaşadık. Bölgeye rotamızı oluşturup giderken yolların ve tünellerin göçük olmasından dolayı yolumuzu değiştirip farklı yollardan giderek akşam saat 17.30 gibi ulaştık Nurdağı’na. Bölgeye varmadan önce kafamda canlandırdığım çalışma alanı bir hastane olacağıydı. Ancak oraya vardığımızda hastanenin tamamen kullanılamaz halde olduğunu gördüm. Hastane bahçesinde iki tane sahra çadırı kurulmuş ve hizmet verilmeye çalışılıyordu. Elektrik ilçede yok jeneratörle sahra çadırı aydınlatılıyordu. Bütün sağlıkçı arkadaşlarımız cansiperane çalışıyordu.” dedi.

“156 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş”

Esra Aydemir, Nurdağı’nda her ambulans sirenin bir umut sesi olduğunu kaydederek, 156 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan çocuğun kendilerini daha da cesaretlendirdiğini kaydetti.

Aydemir, “Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adeta iğne ile kuyu kazan ekipler 9 yaşındaki Semih İnci’ye ulaştı. Bu dakikadan sonra Semih’in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Çocukla konuşup sağlığı için müdahalede bulunduk. Ambulansta Semih’in gözlerime bakıp yaşama tutunma çabasını unutamıyorum” şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesinde insanlar gerçekten sizin aileniz oluyor" diyen Aydemir, "O duyduğunuz sesin, o an onlara dokunmanızın, o an onlar için bir şeyler yapabilmenizin gerçekten bir tarifi yok. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.