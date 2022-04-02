"Notaların Dilinden" projesi başladı

Erzincan Halk Eğitimi merkezinde açılan bağlama, gitar, keman ve üflemeli çalgı kursu, gönüllü öğretmenlerin katılımı ile "Notaların Dilinden" ismiyle başladı.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün "Notaların Dilinden" projesi çerçevesinde düzenlenen kurslarda incelemelerde bulunarak burada bir konuşma yaptı. Gün yaptığı konuşmasında, “Bir melodi duyduğumuzda beynimizdeki farklı işlevlere sahip birçok bölge etkin hale geçer. Bir müzik aleti çaldığımızda ise bu etki çok daha belirgindir. Örneğin müzikle ilgilenen kişilerin işitsel yetenekleri yüksektir. Ayrıca bir müzik aleti çalabilmek için kas hareketlerinin kontrollü ve koordinasyon halinde olması gerekir. Yani beyinde kasların hareketi ve kontrolü ile işitsel ve görsel işlevlerden sorumlu bölgeler birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. "Notaların Dilinden" projesi ile Erzincan İl genelinde gönüllü öğretmenlere yönelik açılacak bir kurs ile öğretmenlerimize en az bir enstrüman çalabilmeleri amaçlanmakta ve sonrasında da katılımcı öğretmenlerle bir koro çalışması yapılması planlanmaktadır” dedi.