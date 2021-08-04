Nevşehir’e giden 35 kişilik kafile uğurlandı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir’e giden 35 kişilik kafileyi akşam saatlerinde uğurladı.

UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılının ‘Hacı Bektaş Veli Yılı’ ilan edilmesi münasebetiyle 3-4 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek olan Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Erzincan’dan 35 kişilik kafile akşam saatlerinde yola çıktı.

Cemevi başkanları ve Alevi dedelerinden oluşan kafileyi Erzincan Valiliği önünden uğurlayan Vali Makas, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir’e giden kafileye hayırlı yolculuklar diledi.