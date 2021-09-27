banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi

Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu

Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu.

ERZİNCAN 27.09.2021, 07:08
Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu

Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Karasu Nehrinden karayoluna çıkan su samuru, Sansa Boğazı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Yolun kenarında su samuru leşini gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları suyu temiz olan göl, nehir, dere ve göletlerde yaşar. Bazen deniz kenarında da bulunurlar. Su samurlarının birçok deniz hayvanının tersine, derilerinin altında izole edilmiş bir yağ tabakası yoktur. Soğuktan onları koruyan tek şey kalın kürkleridir. Başlıca besinleri balık olmasına rağmen, böcek, kurbağa, yengeç ve bazen de küçük memelilerle beslenir.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0