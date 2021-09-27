Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu

Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Karasu Nehrinden karayoluna çıkan su samuru, Sansa Boğazı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Yolun kenarında su samuru leşini gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları suyu temiz olan göl, nehir, dere ve göletlerde yaşar. Bazen deniz kenarında da bulunurlar. Su samurlarının birçok deniz hayvanının tersine, derilerinin altında izole edilmiş bir yağ tabakası yoktur. Soğuktan onları koruyan tek şey kalın kürkleridir. Başlıca besinleri balık olmasına rağmen, böcek, kurbağa, yengeç ve bazen de küçük memelilerle beslenir.