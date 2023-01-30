Müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

Erzincan’da tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Erzincan merkeze bağlı Mollaköy Beldesi Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında kimsenin bulunmadığı evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.