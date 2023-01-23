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Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi
Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları’ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
ERZİNCAN 23.01.2023, 09:26
Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları’ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Munzur Dağlarındaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada karla kaplanan arazide otlayan yılkı atları, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.
Toplu gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.