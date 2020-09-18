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Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı

YAKLAŞIK 5 YILDIR VEKÂLETEN ERZİNCAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTEN VOLKAN BURAK MUMCU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İMZASIYLA ASALETEN ATANDI

ERZİNCAN 18.09.2020, 12:38
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Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı

Yaklaşık 5 yıldır vekâleten Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Volkan Burak Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla asaleten atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlük ve Müdürlüklere ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı.

Resmi Gazete’de atama kararları arasında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Volkan Burak Mumcu’nun atandığı yer aldı.

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