Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat: “Program dâhilinde tüm mahalle muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz”

Belediye bünyesinde kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, kuruluş amacına uygun olarak faaliyetlerine devam ediyor. Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat, İnönü mahallesi Muhtarı Bahattin Yalçınkaya, Halitpaşa mahallesi Muhtarı Ruhi Deliktaş, Barbaros mahallesi Muhtarı İntizar Bayram’ı ziyaret ederek talepleri dinledi.

Belediyecilik hizmetleri kapsamında işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesi için mahalle muhtarlarının sorunlarına her zaman muhatap bulabileceği şekilde hizmet veren Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, yapılan hizmetlerin takibi ve koordinasyonda sürekliliğin sağlanması için muhtarları mahallelerinde düzenli olarak ziyaret ediyor. Yapılan ziyaretlerde Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat, belediye ve muhtarlık faaliyetleri ile ilgili muhtarla ile fikir alışverişinde bulunuyor.

Erzincan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat, muhtarlık kurumunu çok önemsediklerini belirterek, “Başkanımız Bekir Aksun’un talimatları doğrultusunda muhtarlarımızla kesintisiz işbirliği içerisindeyiz. Sürekli diyalog ve istişarelerin hizmet ve sorunların çözümü noktasında ne kadar etkili olduğunu karşılıklı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda muhtarlarımıza yaptığımız ziyaretleri de önemsiyoruz. Program dâhilinde tüm mahalle muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz” dedi.