Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden mezuniyet sergisi

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet projeleri sergisini ziyaret etti.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Baran, öğretim elemanları ve mezun öğrencilerinin de hazır bulunduğu sergide Rektör Levent’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci eşlik etti.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen sergide bu yıl fakülteden mezun olan öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları Mezuniyet Projeleri sergilendi. Sergiye katılan Rektör Levent, öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu projeleri inceleyerek projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundu.